Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга

Минфин США использует чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потока государственного долга.

Об этом говорится в письме, направленном министром финансов Стивена Мнучина лидерам Республиканской и Демократической партии в Конгрессе США.

Согласно действующему законодательству, правительство могло неограниченно увеличивать федеральные займы до 2 марта. После этого начал действовать потолок госдолга, который не позволил заимствовать выше уровня задолженности, достигнутой к этому сроку.

Минфин США задействовал чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. Процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего конгресс должен повысить потолок госдола для исключения дефолта.

Говоря о чрезвычайных мерах, Мнучин подчеркнул, что они вступят в силу 4 марта и продолжаться до 5 июня.