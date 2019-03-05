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5:01   5 Марта 2019
Весь мир

Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга

Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга

Минфин США использует чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потока государственного долга.

Об этом говорится в письме, направленном министром финансов Стивена Мнучина лидерам Республиканской и Демократической партии в Конгрессе США.

Согласно действующему законодательству, правительство могло неограниченно увеличивать федеральные займы до 2 марта. После этого начал действовать потолок госдолга, который не позволил заимствовать выше уровня задолженности, достигнутой к этому сроку.

Минфин США задействовал чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. Процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего конгресс должен повысить потолок госдола для исключения дефолта.

Говоря о чрезвычайных мерах, Мнучин подчеркнул, что они вступят в силу 4 марта и продолжаться до 5 июня.

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Автор: Олег Королев
#госдолг #минфин сша #конгресс сша

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