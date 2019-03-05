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4:39   5 Марта 2019
Весь мир

Украинская «новая церковь» передает зарубежные приходы Константинополю

Украинская «новая церковь» передает зарубежные приходы Константинополю

«Новая церковь» Украины начала процесс передачи зарубежны приходов Константинопольскому патриархату, сообщил глава ПЦУ Епифаний Думенко.

По его словам, в Европе есть много приходов, которые самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату. Думенко отметил, что процесс должен быть постепенным и мирным.

Он также заявил, что есть некоторые общины, не желающие переходить. Однако, диалог с ними будет продолжаться, отметил глава ПЦУ.

Структура Православная церковь Украины была образована на объединительном соборе в декабре минувшего года в Киеве. «Новая церковь» появилась благодаря слиянию двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в данном мероприятии. РПЦ назвала каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным

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Автор: Олег Королев
#украина #константинопольский патриархат #пцу

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