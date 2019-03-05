Украинская «новая церковь» передает зарубежные приходы Константинополю

«Новая церковь» Украины начала процесс передачи зарубежны приходов Константинопольскому патриархату, сообщил глава ПЦУ Епифаний Думенко.

По его словам, в Европе есть много приходов, которые самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату. Думенко отметил, что процесс должен быть постепенным и мирным.

Он также заявил, что есть некоторые общины, не желающие переходить. Однако, диалог с ними будет продолжаться, отметил глава ПЦУ.

Структура Православная церковь Украины была образована на объединительном соборе в декабре минувшего года в Киеве. «Новая церковь» появилась благодаря слиянию двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в данном мероприятии. РПЦ назвала каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным