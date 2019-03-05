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4:21   5 Марта 2019
Весь мир

Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Индией

Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Индией

Американский президент Дональд Трамп намерен отменить льготный режим ВТО в торговле с Индией.

В уведомлении, направленном в Конгресс США, говорится, что Трамп намерен прекратить статус Индии как страны-реципиента торговых льгот в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций ВТО.

Отмечается, что данный шаг предпринимается из-за того, что после активного взаимодействия стран Трамп решил, что Индия не дала американской стороне гарантий того, что американским компаниям будет дан равный и разумный доступ к рынкам Индии.

Всеобщая система преференций предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран. Данное решение может серьезно повлиять на индийский экспорт в США.

Ранее Трамп уведомил Конгресс США о решении лишить Турцию льготного доступа на американский рынок. Он отметил, что за 45 лет получения льгот турецкая экономика серьезно улучшилась.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #инди #торговые льготы

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