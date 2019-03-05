Трамп лишит Турцию льготного доступа на рынок США

Американский президент Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией, говорится в направленном в Конгресс США уведомлении.

Отмечается, что Трамп намерен прекратить статус торговых льгот Турции как развивающейся страны-реципиента, в соответствии с всеобщей системой тарифных преференций ВТО.

Данное решение принято на основании уровня экономического развития страны, говорится в уведомлении.

Трамп заявил, что за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках системы преференций, ее экономика серьезно выросла и диверсифицировалась, а также повысился уровень доходов, снизилась бедность, возросла диверсификация экспорта.

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран. Принятое Трампом решение может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США.