Макет танка Т-90 заметили на полигоне китайской армии, сообщают СМИ

Китайские военные использовали макет Т-90 во время учений, о чем свидетельствует опубликованный в интернете снимок с полигона. Об этом пишет Defence Blog.

Эксперты предположили, что макет будет применяться для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей. Аналогичные макеты используются в учебных целях многими армиями мира.

«Российская газета» отмечает, что используемый макет может имитировать Т-90С. Танки данной модификации используются Индией. На это же указывает камуфляж макета.

На данный момент Пекин и Нью-Дели оспаривают территории на севере Кашмира - речь идет о почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. На линии контроля между армиями регулярно происходят небольшие столкновения.