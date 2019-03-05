Макет танка Т-90 заметили на полигоне китайской армии, сообщают СМИ
Китайские военные использовали макет Т-90 во время учений, о чем свидетельствует опубликованный в интернете снимок с полигона. Об этом пишет Defence Blog.
Эксперты предположили, что макет будет применяться для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей. Аналогичные макеты используются в учебных целях многими армиями мира.
«Российская газета» отмечает, что используемый макет может имитировать Т-90С. Танки данной модификации используются Индией. На это же указывает камуфляж макета.
На данный момент Пекин и Нью-Дели оспаривают территории на севере Кашмира - речь идет о почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. На линии контроля между армиями регулярно происходят небольшие столкновения.
China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq— Defence blog (@Defence_blog) March 1, 2019