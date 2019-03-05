Бывший партнер Манафорта потребовал отклонить иск «демократы против России»

Бывший деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс, который обвинялся вместе с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа по уголовному делу, потребовал отклонить иск «демократы против РФ», в котором он является ответчиком.

Гейтс как помощник и заместитель Манафорта по предвыборному штабу президента США Дональда Трампа входит в длинный перечень ответчиков по делу вместе с Россией, Трампом, его сотрудниками и членами семьи, а также порталом WikiLeaks.

Документы суда свидетельствуют, что Гейтс не прилагал аргументов своего ходатайства об отклонении иска.

Гейтс проходил по делу Манафорта и пошел на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, став основным свидетелем. В Гейтс получит существенные поблажки при приговоре за финансовые нарушения и лоббистскую работу в пользу экс-руководства Украины без регистрации в американском Минюсте.