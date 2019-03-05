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3:26   5 Марта 2019
Весь мир

Бывший партнер Манафорта потребовал отклонить иск «демократы против России»

Бывший партнер Манафорта потребовал отклонить иск «демократы против России»

Бывший деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс, который обвинялся вместе с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа по уголовному делу, потребовал отклонить иск «демократы против РФ», в котором он является ответчиком.

Гейтс как помощник и заместитель Манафорта по предвыборному штабу президента США Дональда Трампа входит в длинный перечень ответчиков по делу вместе с Россией, Трампом, его сотрудниками и членами семьи, а также порталом WikiLeaks.

Документы суда свидетельствуют, что Гейтс не прилагал аргументов своего ходатайства об отклонении иска.

Гейтс проходил по делу Манафорта и пошел на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, став основным свидетелем. В Гейтс получит существенные поблажки при приговоре за финансовые нарушения и лоббистскую работу в пользу экс-руководства Украины без регистрации в американском Минюсте.

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Автор: Олег Королев
#российское вмешательство #манафорт #рик гейтс

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