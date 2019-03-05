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3:03   5 Марта 2019
Весь мир

Зеленский прокомментировал прослушку его офиса со стороны СБУ

Зеленский прокомментировал прослушку его офиса со стороны СБУ

Кандидат в президенты Украины комик Владимир Заленский прокомментировал сведения о том, что на крыше его офиса находится прослушивающее устройство СБУ.

Накануне Служба безопасности Украины признала, что установила прослушку у Зеленского. При этом отмечалось, что данные меры не связаны с кандидатом на пост главы государства.

Зеленский в эфире украинского телевидения заявил, что следствие покажет, кто занимался прослушкой - служба безопасности или сотрудники. Шоумен с иронией предположил, что они делали это потому, что им нравится юмор его студии.

Кандидат отметил, что ему печально от того, что слежкой за ним занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан страны.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют более 40 кандидатов. На январь лидером рейтинга является Зеленский.

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Автор: Олег Королев
#сбу #зеленский

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