Захарова заявила, что правдивые факты «дела Скрипалей» станут известны

Правдивая информация о расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рано или поздно станет известна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что в нынешнее время нет какой-либо возможности что-либо утаить, поэтому появление правдивой информации всего лишь вопрос времени.

Захарова отметила, что действия правительства премьера Британии Терезы Мэй являются действиями временщиков, которых не интересует, что случится со страной и Европой через пару лет. По ее словам, все действия правительства Мэй идут на продление срока правления.

Согласно утверждениям британских властей, 4 марта минувшего года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. В Лондоне заявляют, что к отравлению Скрипалей якобы причастна Москва. Россия категорически отвергает обвинения, отмечая их бездоказательность.