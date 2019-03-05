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Захарова заявила, что правдивые факты «дела Скрипалей» станут известны

Захарова заявила, что правдивые факты «дела Скрипалей» станут известны

 Пятеро человек задержаны в Великобритании после нападения с ножами в колледже

Пятеро человек задержаны в Великобритании после нападения с ножами в колледже
2:36   5 Марта 2019
Весь мир

Захарова заявила, что правдивые факты «дела Скрипалей» станут известны

Захарова заявила, что правдивые факты «дела Скрипалей» станут известны

Правдивая информация о расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рано или поздно станет известна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что в нынешнее время нет какой-либо возможности что-либо утаить, поэтому появление правдивой информации всего лишь вопрос времени.

Захарова отметила, что действия правительства премьера Британии Терезы Мэй являются действиями временщиков, которых не интересует, что случится со страной и Европой через пару лет. По ее словам, все действия правительства Мэй идут на продление срока правления.

Согласно утверждениям британских властей, 4 марта минувшего года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. В Лондоне заявляют, что к отравлению Скрипалей якобы причастна Москва. Россия категорически отвергает обвинения, отмечая их бездоказательность.

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Автор: Олег Королев
#захарова #дело скрипалей

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