Пятеро человек задержаны в Великобритании после нападения с ножами в колледже

Правоохранители британского графства Ланкашир задержала пять человек после того, как на колледж Раншо было совершено нападение с ножами. Об этом сообщается на сайте полиции.

Установлен, что один из сотрудников колледжа вызвал полицейских в 10:40 по местному времени (13:40 мск) после того, как поступило сообщение о готовящемся нападении с ножами. Направленные на место происшествия сотрудники полиции стали свидетелями того, как группа молодых людей с ножами вошла в колледж.

В результате нападения один человек получил легкие травмы. Полицейские задержали пятерых причастных к инциденту.

Инспектор полиции Гари Кроу на сайте полиции сообщил, что атака была намеренной: группа людей пришла в колледж для того, чтобы найти кого-то конкретного.

На данный момент на месте ЧП работают сотрудники служб безопасности.