Помпео поздравил Гуаидо с «благополучным возвращением» в Венесуэлу

США поприветствовали возвращение лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Гуаидо в понедельник вернулся в Каракас после поездки по ряду стран Латинской Америки. Он покинул Венесуэлу 22 февраля, несмотря на запрет на выезд. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.

В заявлении Помпео говорится, что США поприветствовали действия венесуэльского народа «по обеспечению мирного перехода к демократии» и поздравляют Гуаидо с его «успешными дипломатическими усилиями» и «благополучным возвращением» в Венесуэлу.

Две недели назад Гуаидо посетил Колумбию, несмотря на временный запрет на выезд из Венесуэлы. После этого он побывал в Парагвае, Эквадоре и Аргентине.