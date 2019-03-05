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1:46   5 Марта 2019
Весь мир

Антонов рассказал, как РФ ответит в случае на размещение США ракет в Европе

Антонов рассказал, как РФ ответит в случае на размещение США ракет в Европе

Если США разместят ракеты в Европе, Россия в ответ разместит свои ракеты так, чтобы покрывать всю Европу. Об этом заявил на площадке Стимсон-центра посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, Россия очень обеспокоена тем, что после выхода США из ДРСМД в Европе могут быть размещены ракеты. Антонов заявил, что Москва будет вынуждена развернуть ракеты, из-за чего вся территория Европы будет покрыта. Дипломат отметил, что необходимо данную ситуацию избежать.

Дипломат заявил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не коснется безопасности территории США. По его словам, в данной ситуации проиграют европейские страны.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения ДРСМД. Согласно указу, РФ приостановит выполнение ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия.

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Автор: Олег Королев
#сша #европа #ракеты #антонов #дрсмд

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