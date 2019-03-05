Президент Франции призвал пересмотреть Шенгенскую зону

Французский президент Эммануэль Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы, создание общей погранполиции и офиса по представлению убежища.

В опубликованной французскими СМИ колонке Макрон отметил, что Европы должна пересмотреть Шенгенскую зону. В частности, все, кто хочет в ней участвовать, должны соблюдать строгий пограничный контроль и следовать одинаковой политике по предоставлению убежища, с одними и теми же правилами приема и отказа.

Французский лидер предложил создать в Европе общую пограничную полицию и европейский офис по предоставлению убежища. Макрон отметил, что под руководством Европейского совета безопасности должны реализовываться необходимые строгие обязательства по осуществлению контроля и «европейская солидарность».

Ранее сообщалось, что около 17 стран-членов ЕС подписали послание к председателю Европейского совета Дональду Туску с призывом защитить единый рынок Евросоюза от реформаторских инициатив Франции и Германии.