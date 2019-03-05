Посол в США заявил, что Россия никогда не признает КНДР ядерной державой

Москва никогда не признает Северную Корею в качестве ядерной державы, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Во время выступления в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне он заявил, что Россия приветствует все позитивные усилия, которые предпринимает действующая администрация США по урегулированию проблемы вокруг денуклеаризации Корейского полуострова.

Антонов отметил, что во время американо-северокорейского саммита в Ханое Вашингтон хотел получить больше. По его словам, Россия также бы хотела видеть мир и процветание на Корейском полуострове, однако «не все так просто».

Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не признает Северную Корею в качестве ядерного государства. Он отметил, что Москва готова помочь США советом.

Антонов отметил, что сейчас США предпочитают я решить все имеющиеся проблемы в одиночку.