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 Антонов объяснил, для чего Россия разрабатывает новые ракеты

Антонов объяснил, для чего Россия разрабатывает новые ракеты
0:49   5 Марта 2019
Весь мир

Антонов объяснил, для чего Россия разрабатывает новые ракеты

Антонов объяснил, для чего Россия разрабатывает новые ракеты

Разработка новых ракет стала ответом России на решение США покинуть договор по ПРО в 2002 году, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Во время выступления в Стимпсон-центре в Вашингтоне он заявил, что данная мера стала попыткой найти ответ на решение прежней администрации уничтожить стратегическую стабильность между США и РФ.

По словам Антонова, речь идет о ракетах «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и «Посейдон».

Также он отметил, что РФ призывает США вернуться к переговорам по стратегической стабильности и все предложения Москвы продолжают действовать. Посол отметил, что Москва не станет подталкивать Вашингтон к возобновлению переговоров.

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Автор: Олег Королев
#антонов #посол рф в сша #дрсмд

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