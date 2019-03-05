Антонов объяснил, для чего Россия разрабатывает новые ракеты

Разработка новых ракет стала ответом России на решение США покинуть договор по ПРО в 2002 году, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Во время выступления в Стимпсон-центре в Вашингтоне он заявил, что данная мера стала попыткой найти ответ на решение прежней администрации уничтожить стратегическую стабильность между США и РФ.

По словам Антонова, речь идет о ракетах «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и «Посейдон».

Также он отметил, что РФ призывает США вернуться к переговорам по стратегической стабильности и все предложения Москвы продолжают действовать. Посол отметил, что Москва не станет подталкивать Вашингтон к возобновлению переговоров.

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.