Гуаидо призвал сторонников венесуэльской оппозиции выйти на митинги

Спикер венесуэльского оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, призвал своих сторонников вновь выйти на улицы 9 марта.

На своей странице в Twitter он призвал сторонников оппозиции вновь мобилизоваться. По его словам, вся поддержка, которую оппозиция получила, и в которой она нуждается, будет зависеть от них.

В понедельник Гуаидо вернулся в Каракас после своей поездки по ряду латиноамериканских стран, которая продлилась более недели. Лидер оппозиции 22 февраля покинул Венесуэлу, несмотря на запрет на выезд.

В минувший понедельник в штате Варгас и ряде других регионов страны прошли митинги сторонников оппозиции. Предыдущая масштабная манифестация прошла 23 февраля, когда оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гумпомощь, которую официальные власти называют прикрытием для вторжения.