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0:35   5 Марта 2019
Весь мир

Гуаидо призвал сторонников венесуэльской оппозиции выйти на митинги

Гуаидо призвал сторонников венесуэльской оппозиции выйти на митинги

Спикер венесуэльского оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, призвал своих сторонников вновь выйти на улицы 9 марта.

На своей странице в Twitter он призвал сторонников оппозиции вновь мобилизоваться. По его словам, вся поддержка, которую оппозиция получила, и в которой она нуждается, будет зависеть от них.

В понедельник Гуаидо вернулся в Каракас после своей поездки по ряду латиноамериканских стран, которая продлилась более недели. Лидер оппозиции 22 февраля покинул Венесуэлу, несмотря на запрет на выезд.

В минувший понедельник в штате Варгас и ряде других регионов страны прошли митинги сторонников оппозиции. Предыдущая масштабная манифестация прошла 23 февраля, когда оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гумпомощь, которую официальные власти называют прикрытием для вторжения.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #протесты #гуаидо

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