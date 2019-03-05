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0:17   5 Марта 2019
Весь мир

Россия жестко ответит на угрозу инвестициям в Венесуэле

Россия жестко ответит на угрозу инвестициям в Венесуэле

Россия будет жестко реагировать на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле, сообщил в интервью «Российской газете» посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

По его словам, для Москвы риски инвестиций в Венесуэлу действительно есть. Однако они связаны с поведением Вашингтона, а не Каракаса.

Дипломат заявил, что российские инвестиционные проекты прошли согласования и полностью соответствуют венесуэльскому законодательству и международным нормам.

США заявили о санкциях против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA 28 января. Интересы и активы кампании на 7 миллиардов долларов заблокированы в американской юрисдикции. Кроме того, санкции могут быть введены против тех компаний, которые сотрудничают с Каракасом. Потери оцениваются в 11 миллиардов долларов. Экспорт нефти из страны упал с 1,47 миллиона до с 920 тысяч баррелей в день.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #венесуэла

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