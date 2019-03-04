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22:58   4 Марта 2019
Россия

Москалькова собралась посетить суд по делу Вышинского

Москалькова собралась посетить суд по делу Вышинского

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова хочет присутствовать на суде по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. О своем желании она заявила после встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Как указывается на сайте российского омбудсмена, Денисова рассказала о переводе Вышинского в киевское СИЗО для рассмотрения апелляции по поводу продления срока содержания под стражей. Она уточнила, что, скорее всего, это произойдет 20 марта.

Вышинский подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и измене государству. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Журналист в ходе расследования заявил о желании отказаться от украинского гражданства и попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему. Российских дипломатов к нему не допускают.

В феврале Москалькова сообщила, что в украинских тюрьмах нарушаются права 69 россиян, часть из них - военные.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #москалькова #общество #денисова #вышинский

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