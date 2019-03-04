Москалькова собралась посетить суд по делу Вышинского

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова хочет присутствовать на суде по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. О своем желании она заявила после встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Как указывается на сайте российского омбудсмена, Денисова рассказала о переводе Вышинского в киевское СИЗО для рассмотрения апелляции по поводу продления срока содержания под стражей. Она уточнила, что, скорее всего, это произойдет 20 марта.

Вышинский подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и измене государству. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Журналист в ходе расследования заявил о желании отказаться от украинского гражданства и попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему. Российских дипломатов к нему не допускают.

В феврале Москалькова сообщила, что в украинских тюрьмах нарушаются права 69 россиян, часть из них - военные.