Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию

Пограничники в Бресте арестовали туристов без документов, которые перепутали белорусский и французский город Брест.

Задержанные иностранцы сообщили, что прилетели в республику неким туристическим рейсом из Сирии. Они распечатали карту Бреста, но не белорусского, а французского, объяснил представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев.

Как выяснилось, туристы являются не сирийцами, а выходцами из Туниса. Они хотели попасть во французский город Лилль, чтобы получить там статус беженцев. Сирийцами они назвались для убедительности, поэтому уничтожили свои настоящие паспорта.

Сообщается, что нарушители находятся в изоляторе пограничной службы. Вероятно, им будет вынесено предупреждение, после чего их депортируют.