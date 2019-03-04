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22:34   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию

Пограничники задержали в Бресте туристов, перепутавших Белоруссию и Францию

Пограничники в Бресте арестовали туристов без документов, которые перепутали белорусский и французский город Брест.

Задержанные иностранцы сообщили, что прилетели в республику неким туристическим рейсом из Сирии. Они распечатали карту Бреста, но не белорусского, а французского, объяснил представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев.

Как выяснилось, туристы являются не сирийцами, а выходцами из Туниса. Они хотели попасть во французский город Лилль, чтобы получить там статус беженцев. Сирийцами они назвались для убедительности, поэтому уничтожили свои настоящие паспорта.

Сообщается, что нарушители находятся в изоляторе пограничной службы. Вероятно, им будет вынесено предупреждение, после чего их депортируют.

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Автор: Ольга Шпакова
#туристы #белоруссия #общество #пограничники #брест

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