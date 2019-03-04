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Демократы начали официальное расследование действий Трампа

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22:15   4 Марта 2019
Весь мир

Демократы начали официальное расследование действий Трампа

Демократы начали официальное расследование действий Трампа

Американский юридический комитет палаты представителей, который контролируется демократами, начал расширенное расследование в отношении президента Дональда Трампа. Он рассмотрит обвинения в адрес президента в коррупции, злоупотреблении властью и препятствию правосудию. Также расследование коснется процессов, происходящих в ходе предвыборной кампании.

Комитет направил порядка 80 запросов на документы физическим и юридическим лицам в администрации Трампа. Запросы получили и члены президентской семьи.

Как сообщалось накануне, американский лидер заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна в Конгрессе доказывают, что он не состоял в сговоре с Россией. Об этом он написал в Twitter.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #весь мир

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