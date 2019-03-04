Демократы начали официальное расследование действий Трампа
Американский юридический комитет палаты представителей, который контролируется демократами, начал расширенное расследование в отношении президента Дональда Трампа. Он рассмотрит обвинения в адрес президента в коррупции, злоупотреблении властью и препятствию правосудию. Также расследование коснется процессов, происходящих в ходе предвыборной кампании.
Комитет направил порядка 80 запросов на документы физическим и юридическим лицам в администрации Трампа. Запросы получили и члены президентской семьи.
Как сообщалось накануне, американский лидер заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна в Конгрессе доказывают, что он не состоял в сговоре с Россией. Об этом он написал в Twitter.
After more than two years of Presidential Harassment, the only things that have been proven is that Democrats and other broke the law. The hostile Cohen testimony, given by a liar to reduce his prison time, proved no Collusion! His just written book manuscript showed what he.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2019