Демократы начали официальное расследование действий Трампа

Американский юридический комитет палаты представителей, который контролируется демократами, начал расширенное расследование в отношении президента Дональда Трампа. Он рассмотрит обвинения в адрес президента в коррупции, злоупотреблении властью и препятствию правосудию. Также расследование коснется процессов, происходящих в ходе предвыборной кампании.

Комитет направил порядка 80 запросов на документы физическим и юридическим лицам в администрации Трампа. Запросы получили и члены президентской семьи.

Как сообщалось накануне, американский лидер заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна в Конгрессе доказывают, что он не состоял в сговоре с Россией. Об этом он написал в Twitter.