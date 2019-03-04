«Конкорд» потребовал от Минюста США уточнений

Компания из России «Конкорд менеджмент и консалтинг» обратилась в суд с требованием к американским прокурорам представить подробности мнимого «вмешательства в выборы». Текущая формулировка размыта, считают в компании.

Расследование о якобы «вмешательстве» российской стороны в выборы президента США в 2016-ом длится уже третий год. Противники Дональда Трампа считают причастными к его победе компанию «Конкорд» и ее владельца, предпринимателя Евгения Пригожина.

Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. На расследование потрачены колоссальные суммы, но никаких доказательств «вмешательства» извне до сих пор нет. Трамп не раз критиковал Мюллера за растрату денег на пустое расследование.

Бездоказательные обвинения «Конкорду» предъявили еще 16 февраля 2018 года. Спустя год Мюллер так и не спешит раскрывать, что именно считает нарушением и почему.

4 марта, как сообщают американские СМИ, «Конкорд менеджмент и консалтинг» обратился в суд с требованием к американским прокурорам представить подробности мнимого «вмешательства в выборы».

В тексте ходатайства адвокаты «Конкорд менеджмент» отмечают, что текущая формулировка обвинительного заключения размыта, что не позволяет компании адекватно подготовится к процессу.

Кроме этого адвокаты «Конкорда» заметили, что прокуроры не называют якобы существующих сообщников компании. Неясно, чем конкретно, по мнению Мюллера, занималась компания во время вменяемых «преступлений». Американская сторона не привела имени ни одного сотрудника «Конкорда», который мог бы быть замешан во «вмешательстве в выборы».

Компания не требует пояснить, как следствие собирается доказать домыслы. В «Конкорде» хотят понять эти предположения, чтобы лучше подготовиться к слушаниям и избежать сюрпризов.

Спецпрокурор ранее отклонил ходатайство «Конкорда» предоставить документы для ознакомления с делом. Мюллер тогда заявил, что документы «чувствительны для американской нацбезопасности» и навредят ходу дела.

Эксперт в беседе с «Политикой сегодня» заявил, что расследовать попросту нечего, а обвинения Вашингтона голословны. Собеседник агентства уверен, что весь процесс существует ради того, чтобы омрачить имя Трампа перед следующими выборами.