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Рыбокомплекс в Тамбовской области построят за 58,8 миллиона рублей

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Рыбокомплекс в Тамбовской области построят за 58,8 миллиона рублей

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21:57   4 Марта 2019
Россия

Рыбокомплекс в Тамбовской области построят за 58,8 миллиона рублей

Рыбокомплекс в Тамбовской области построят за 58,8 миллиона рублей

В Тамбовской области строят закрытый рыбоводческий комплекс, который оценивается в 58,8 миллиона рублей, сообщил представитель пресс-службы областной администрации. Об этом пишет РИА Новости.

Проект рассчитан на переработку 400 тонн сома и 50 тонн осетровых пород рыб в год. Строительство ведется с 2018 года, уже готов цех по взращиваю мальков. Отмечается, что также будет построен цех по переработке, разделке и фасовке рыбы.

На предприятии будут вакантны 50 рабочих мест.

В администрации также отметили, что развитие рыбоводческой отрасли поддерживается государством. Отмечается, что в Мичуринском районе области ведутся переговоры о строительстве комплекса по производству форели. Уже подобрали подобающий земельный участок с нужной инфраструктурой.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #тамбовская область #рыбный завод

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