Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России. Ограничения связаны с событиями на Украине в 2014 году, пояснила пресс-служба Белого дома.

Санкции продлеваются с 6 марта. Первым указ о введении ограничений подписал экс-президент США Барак Обама в 2014 году.

В письме Трампа поясняется, что действия России «угрожают безопасности» США. В тексте также отмечается, что Москва якобы «аннексировала» Крым и «вмешалась» в дела Киева.

Отношения России и Запада обострились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Некоторое время спустя Крым заявил о независимости от Киева, а потом в ходе референдума присоединился к России. «За» проголосовали 97% крымчан.

Российская сторона не раз отвергала обвинения во вмешательства в дела Украины и заявляла, что язык санкций бесполезен. Многие европейские политики в последнее время также разделяют эту точку зрения.