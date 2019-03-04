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Самой богатой женщиной мира Forbes назвал наследницу L`Oreal

Самой богатой женщиной мира Forbes назвал наследницу L`Oreal

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21:44   4 Марта 2019
Весь мир

Самой богатой женщиной мира Forbes назвал наследницу L`Oreal

Самой богатой женщиной мира Forbes назвал наследницу L`Oreal

Самой богатой женщиной по версии Forbes 2019 года стала наследница косметической компании L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она присоединилась к правлению в 1997 году. Ее состояние равно 49,3 миллиардам долларов, уточнило издание.

В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс находится на 15-м месте. Весь список будет обнародован во вторник, 5 марта.

Бетанкур-Майерс является единственной внучкой изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера. Майерс и ее семья владеют 33% L`Oreal.

В 2018 году богатейшей женщиной в рейтинге Forbes стала Элис Уолтон, которой по наследству досталась сеть гипермаркетов Walmart. Издание подсчитало, что она владеет 46 миллиардами долларов.

В феврале Forbes назвал владелицу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук второй женщиной-миллиардером в России. На первом месте по-прежнему остается Елена Батурина.

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Автор: Ольга Шпакова
#рейтинг #деньги #forbes #общество #весь мир

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