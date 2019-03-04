Скончался Люк Перри, актер сериала«Ривердэйл»
Актер Люк Перри скончался на 53 году жизни, сообщает Variety. Он известен по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл».
Подробности смерти пока неизвестны.
Перри родился в городе Мэнсфилд в штате Огайо. Закончив школу, переехал в Лос-Анджелес, где занялся актерским искусством. Карьеру он начал в 16 лет, играя в мыльных операх на телеканалах ABC и NBC. Озвучивал мультсериал «Мыши-рокеры с Марса».
Сыграл главную роль в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», а также в «Ривердэйле».
Luke Perry, 'Beverly Hills, 90210' and 'Riverdale' Star, Dead at 52 https://t.co/0ooG22wM79— US2UK Radio (@US2UKRadio) March 4, 2019