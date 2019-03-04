Скончался Люк Перри, актер сериала«Ривердэйл»

Актер Люк Перри скончался на 53 году жизни, сообщает Variety. Он известен по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл».

Подробности смерти пока неизвестны.

Перри родился в городе Мэнсфилд в штате Огайо. Закончив школу, переехал в Лос-Анджелес, где занялся актерским искусством. Карьеру он начал в 16 лет, играя в мыльных операх на телеканалах ABC и NBC. Озвучивал мультсериал «Мыши-рокеры с Марса».

Сыграл главную роль в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», а также в «Ривердэйле».