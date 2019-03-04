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21:03   4 Марта 2019
Весь мир

США пригрозили Турции «тяжкими последствиями» из-за покупки у РФ С-400

США пригрозили Турции «тяжкими последствиями» из-за покупки у РФ С-400

Вашингтон пригрозил Анкаре «значительными последствиями», если та купит у Москвы ЗРС С-400. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Эрика Пэхон.

В американском минобороны понимают, что Турция хочет укрепить сектор воздушной обороны, но подчеркивают, что приобретение российских С-400 повлияет на сотрудничество Вашингтона и Анкары. 

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция отказалась от поставки американского ЗРК Patriot до конца года в обмен на отказ от покупки российских систем. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Турция начали обсуждать поставки «Патриотов» Анкаре.

Впервые о подобных поставках заговорили в ноябре 2016 года. Контракт подписали спустя год. Тогда же турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара внесла аванс по контракту.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #турция #с 400

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