США пригрозили Турции «тяжкими последствиями» из-за покупки у РФ С-400

Вашингтон пригрозил Анкаре «значительными последствиями», если та купит у Москвы ЗРС С-400. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Эрика Пэхон.

В американском минобороны понимают, что Турция хочет укрепить сектор воздушной обороны, но подчеркивают, что приобретение российских С-400 повлияет на сотрудничество Вашингтона и Анкары.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция отказалась от поставки американского ЗРК Patriot до конца года в обмен на отказ от покупки российских систем. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Турция начали обсуждать поставки «Патриотов» Анкаре.

Впервые о подобных поставках заговорили в ноябре 2016 года. Контракт подписали спустя год. Тогда же турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара внесла аванс по контракту.