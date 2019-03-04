Путин поздравил лыжника Киселева с победой на Универсиаде

Российский лидер Владимир Путин поздравил лыжника Владислава Киселева с победой на XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая состоялась в Красноярске.

Ранее 4 марта стало известно, что Киселев взял «золото» в спринте в соревнованиях по лыжному спортивному ориентированию.

Президент отметив целеустремленность и силу воли спортсмена. В поздравительной телеграмме на сайте Кремля говорится, что Путин уверен, что золотая медаль Универсиады станет для Киселева стимулом к новым достижениям.

Открытие всемирной зимней Универсиады состоялось 2 марта. Соревнования пройдут в 11 видах спорта.

Накануне сообщалось, что российская сборная лидирует по итогам первого дня Универсиады - за день ей удалось завоевать 13 медалей. Швейцарии удалось взять 3 медали, а Канаде - две.