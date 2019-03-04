СБУ установила прослушку возле офиса Зеленского и признала это

Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что возле офиса кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского установлена прослушка. Об этом сообщает СБУ в Facebook-аккаунте ведомства.

Спецслужба заявила, что такие меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства, а основаны на судебном процессе в отношении лица, которое больше не имеет отношения к избирательной кампании.

В понедельник глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что полицейскими была обнаружена прослушка на крыше офиса Зеленского в Киеве. По утверждению члена коллегии МВД Антона Геращенко, подобные прослушивающие устройства могут быть проданы только тем, кто имеет лицензию от СБУ на покупку такой техники. По факту прослушки возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». Согласно уголовному кодексу Украины, наказание по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. Выборные мероприятия должны пройти 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало рекордным историческим показателем. Ранее лидером общественного рейтинга была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее место занял шоумен Владимир Зеленский.