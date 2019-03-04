Жилой дом эвакуировали в Самаре из-за угрозы обрушения стен

В центре Самары эвакуировали двухэтажный дом. Жильцов вывели на улицу из-за угрозы обрушения несущих стен, сообщили в ГУМЧС по региону.

Сообщение об угрозе обрушения стены кирпичной двухэтажки на улице Чапаевской поступило в 19.05 (18.05 мск). МЧС сообщает, что в доме просела кровля на площади 25 квадратных метров, есть угроза обрушения двух несущих стен.

Никто не пострадал. До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Для обогрева жителей дома направили автобус.

Аварийные службы отключили дом от газа и электричества. Отмечается, что жильцы дома отказались от временного размещения и остановились у родственников.

Ранее сообщалось, что на востоке Китая при обрушении дома погибли трое человек.