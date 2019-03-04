Британский «Телеграф» придумал историю о 300 бойцах ЧВК «Вагнера» в Ливии

Издание The Daily Telegraph недавно опубликовало еще одно «сенсационное» расследование о мифической ЧВК «Вагнера» в Ливии. Выяснилось, что статья – сборник старых слухов и предположений.

Первый вброс о «трех сотнях бойцов» ЧВК в Ливии появился в таблоиде The Sun в октябре 2017 года. Издание в основном пишет о шоу-бизнесе, поэтому непонятно, с чего вдруг решилось взяться за такую тему. Ссылаясь на анонимных информаторов, таблоид написал, что Москва якобы развернула военные базы в Тобруке и Бенгази, а также перебросила туда «несколько десятков офицеров ГРУ и спецназ». Как такое небольшое количество людей могло развернуть целых две военные базы, The Sun не уточнил.

Вслед за изданием плодить фейки принялась газета The Daily Telegraph, а потом и российские прозападные СМИ. Но проблема в том, что статья состоит из старых слухов, которые уже давно опровергнуты.

Итак, главная мысль, стоявшая у истоков «расследования» The Daily Telegraph – присутствие петербургского бизнесмена Евгения Пригожина на встрече главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром в ноябре 2018 года. Издание забывает, что компания «Конкорд», которой управляет Пригожин, организовала обед для делегатов, что, в общем-то, не секрет.

Газета написала не только о Ливии, но и припомнила январский фейк о 400 бойцах ЧВК «Вагнера» в Венесуэле. Издание снова умолчало, что этот слух уже давно опровергли официальные лица в Москве, Каракасе и даже в Вашингтоне.

Источником этого фейка был «глава атаманства», мошенник и аферист Евгений Шабаев. Его не раз ловили на лжи, которую охотно распространяют СМИ на Западе.

Его «экспертное мнение» об «отправке» бойцов «Вагнера» есть и в статье про Ливию. Однако газета опять не сообщила, что несколько дней назад пранкер доказал, что Шабаев скажет что угодно, лишь бы попасть в иностранные СМИ.

В числе таких «заявлений» — «найм» Пекином мифической российской ЧВК для предотвращения ядерной войны между Индией и Пакистаном.

Журналисты вспомнили и фейк про подавление ЧВК «Вагнера» протестов в Судане. Однако корреспонденты ФАН, находившиеся тогда в Хартуме, представили целую серию репортажей, доказывающих обратное. Согласно этим материалам, размах протестов в западных СМИ сильно преувеличили, беспорядки никто не подавлял, а среди среди разгоняющих протесты не было белых.

«Телеграф» все же пытается разбавить откровенные фейки фактами, чтобы создать видимость объективности. Правда, и здесь они лукавят. Очень просто найти точное количество инструкторов РФ в ЦАР, которые официально тренируют военнослужащих FACA.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что в ЦАР находятся 170 гражданских и пять военных инструкторов из России. Британская газета же, хоть и ссылается на заявление МИД, все же уменьшила количество россиян до 20 человек.

Чтобы понять, кто действительно является угрозой Ливии, нужно вспомнить, что именно Великобритания в 2011 году развязала войну в этой стране. Большинство экспертов уверены, что Лондон хотел контролировать нефтяные месторождения в Ливии.

После дипломатических успехов по решению кризиса в Сирии, Россия предложила начать мирные переговоры и в Ливии. Британские власти на это смотрят с неодобрением, поэтому Лондон давно ведет информационную войну против Москвы.

В беседе с ФАН сотрудник РАН Борис Долгов пояснил, что в Ливии заметен фактический распад государства на два центра власти. В стране присутствуют исламисты, боевики ИГ («Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в России). С ними борются, и позитивный момент здесь – создание национальной армии во главе с Халифой Хафтаром, отметил собеседник агентства.

Другой важный вопрос: кто виновник нынешнего кризиса в Ливии. Долгов полагает, что отвечают за это те страны, что вмешались в дела государства после акций протеста – Великобритания, Франция и остальные страны НАТО.

Из-за вмешательства было свергнуто правительство полковника Каддафи, что привело к той ситуации, что наблюдается в Ливии сейчас. Долгов подчеркнул, что Великобритания сегодня – наиболее антироссийская страна НАТО. Это можно заметить по «делу Скрипалей» и по обвинению Москвы во всех «смертных грехах».

На деле же Лондон несет полную ответственность за войну в Ливии, подчеркнул эксперт.

Но британские газеты об этом не пишут, а предпочитают сочинять фейки о мифической ЧВК «Вагнера», бойцов которой они посылают в разные страны: ЦАР, Венесуэлу, Ливию. Лондон не собирается признавать причастность к кризису в Ливии и других странах, если можно обвинить в этом Россию.