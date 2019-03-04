Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин выступил с критикой в адрес российских медиа. Он считает, что журналисты пишут некорректные заголовки, чтобы повысить количество переходов на страницы статей. Об этом Орешкин написал в своем Facebook.

Речь идет о заголовках материалов, опубликованных сегодня в российских СМИ после выступления министра в Академии журналистики «КоммерсантЪ». На мероприятии Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. «Заголовок придумывается совсем о другом. А затем все подхватывают и понеслось», — сетует министр в Facebook.

Пользователи в комментариях по-разному отреагировали на заявление Максима Орешкина: один из комментаторов отметил, что «негоже министру так попадаться на доверии СМИ». Орешкин согласился с этим высказыванием. Также министру экономического развития поспешили напомнить, что «СМИ — четвертая власть», а министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба «на правах коллеги» поделился с Орешкиным анекдотом про папу Римского и бордели.