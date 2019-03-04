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20:21   4 Марта 2019
Весь мир

Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой страны, вернулся в Каракас. Об этом сообщает местное телевидение. 22 февраля Гуаидо прибыл в колумбийскую Кукуту, несмотря запрет покидать Венесуэлу.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую законные власти не намерены принимать. Правительство законного президента Николаса Мадуро заявляет, что в стране нет гуманитарного кризиса, а попытки доставить помощь - провокации. 

На фоне кризиса глава Венесуэлы разорвал дипломатические отношения с Америкой и Колумбией.

После посещения Колумбии Гуаидо посетил поддерживающие его Парагвай, Эквадор и Аргентину. В аэропорту Каракаса его ожидали послы Германии, Испании, Нидерландов и других стран.

Западные страны, в числе которых Америка, признали Гуаидо. РФ, Китай и другие государства считают законным президентом Венесуэлы Мадуро.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #венесуэла #мадуро #каракас #гуаидо

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