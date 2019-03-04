Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр предупреждает, что 5 марта в Москве и области будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Погода будет потенциально опасной из-за прогнозируемого сильного ветра.

Синоптики сообщают, что в регионе ожидаются дожди и ветер, днем будет 3-5°C выше ноля. Скорость ветра составит 5—10 м/с с порывами до 12—17 м/с.

Ранее сообщалось, что 8 марта москвичей ждет настоящая весна - согласно прогнозам, воздух в российской столице прогреется до плюс восьми градусов. Оттепель придет ненадолго и продержится только до 9 марта.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы не смог приземлиться в петербургском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий - Северную столицу накрыл снегопад. Самолет решено было вернуть на столичный аэродром.