Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

 Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве
Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

 Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»

Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»
Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

 «Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта

«Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта
Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

 Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве
Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

 Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»

Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»
Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

 «Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта

«Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта
19:50   4 Марта 2019
Россия

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр предупреждает, что 5 марта в Москве и области будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Погода будет потенциально опасной из-за прогнозируемого сильного ветра.

Синоптики сообщают, что в регионе ожидаются дожди и ветер, днем будет 3-5°C выше ноля. Скорость ветра составит 5—10 м/с с порывами до 12—17 м/с.

Ранее сообщалось, что 8 марта москвичей ждет настоящая весна - согласно прогнозам, воздух в российской столице прогреется до плюс восьми градусов. Оттепель придет ненадолго и продержится только до 9 марта.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы не смог приземлиться в петербургском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий - Северную столицу накрыл снегопад. Самолет решено было вернуть на столичный аэродром.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #общество #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...