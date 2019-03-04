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19:31   4 Марта 2019
Россия

РФ и Болгария продолжат диалог по «Турецкому потоку» при гарантиях от ЕК

РФ и Болгария продолжат диалог по «Турецкому потоку» при гарантиях от ЕК

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва и София смогут продолжить диалог по «Турецкому потоку» при надежных гарантиях со стороны Еврокомиссии.

Политик пояснил, что со стороны ЕК должны быть гарантии сохранения проекта и отсутствия препятствий его строительству. Медведев надеется, что в Софии осознают риски, поэтому проведут соответствующую работу.

По словам премьера, энергетическое сотрудничество между Россией и Болгарией является важным вопросом, он актуален, несмотря на проблемы.

«Турецкий поток» предполагает строительство газопровода из двух нитей. Их мощность — более 15 миллиардов кубометров каждая. Первая ветка поставляет газ в Турцию, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск запланирован на конец этого года.

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Автор: Павел Никифоров
#медведев #болгария #турецкий поток #еврокоммисия

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