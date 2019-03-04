«Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта

Отменить праздник как наследие оккупационного советского режима предложила доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ Кристина Яриновски. Об она написала в своем Twitter.

«Можете в частном порядке и даже публично отпраздновать как 8 Марта, так и День космонавтики 12 апреля, хоть день Мюнхгаузена 32 мая, но тоталитарный оккупационный режим СССР и его идеологические пропагандистские кампании не должны быть в законе Латвийской Республики государственными праздниками. И точка», - заявила Яриновски.

Яриновски отметила, что что женщины Латвии «не заслужили такого унижения, что оно (8 Марта - прим.ред.) до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики». Пользователи социальной сети не поддержали заявление исследовательницы в комментариях: большинство людей вступились за праздник и попросили не брать на себя ответственность за всех женщин Латвии.

«Суфражистки-террористки ничего для Латвии не добились. Суфражистки не связаны с Люксембург, Цеткин и Колонтай. Создатели праздника 8 марта, коммунистки, были против суфражисток, против феминизма», — поделилась своей альтернативной точкой зрения на историю развития женского движения Кристина Яриновски.

Стоит отметить, что праздник, который профессор Яриновски считает советской пропагандой, не имеющей отношения к феминизму, исторически считается днем борьбы за права женщин: 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик, протестующих против неприемлемых условий труда и низких зарплат.

На Украине уже несколько лет предлагают «декоммунизировать» 8 Марта и перестать считать его выходным днем. С такой инициативой в 2017 году выступил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, объяснив это тем, что «все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором».