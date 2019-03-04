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19:15   4 Марта 2019
Весь мир

Американские туристы разбились при крушении вертолета в Кении

Американские туристы разбились при крушении вертолета в Кении

Четыре туриста из Соединенных Штатов и местный пилот погибли в Кении при крушении вертолета на острове в озере Туркана (озеро Рудольф). Инцидент произошел на севере страны, сообщили зарубежные СМИ.

Сотрудники местных правоохранительных органов уточнили, что крушение вертолета произошло на территории Центрального национального парка острова. Им удалось установить, что два вертолета вылетели из палаточного лагеря Лоболо, но вскоре с одним из них прервалась связь. Предположительно, сразу после этого он разбился. Оперативно организованная поисково-спасательная операция позволила найти обломки.

Правоохранители займутся расследованием причин крушения.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #происшествия #туристы #весь мир #кения

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