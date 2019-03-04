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19:30   4 Марта 2019
Россия

Администрация Владимирской области следит за врагами в Telegram

Администрация Владимирской области следит за врагами в Telegram

Администрация Владимирской области объяснила необходимость траты 558 тысяч бюджетных рублей на мониторинг медиа, в том числе 18-и каналов мессенджера Telegram. По словам председателя комитета общественных связей и СМИ аппарата губернатора Григория Белова, информация из Telegram занимает пятипроцентную долю в ежедневных трехчасовых отчетах по итогам мониторинга, однако сам мессенджер является «важным, растущим сегментом информационного рынка».

«Как я понимаю логику моих предшественников, которые составили этот список, выбрали действительно наиболее популярные и значимые владимирские каналы. Я их и сам периодически просматриваю», - объяснил Белов.

Администрация Владимирской области следит за врагами в Telegram

Чем интересен главе региона канал RosKomSvoboda, синонимичной организации, которая борется против госрегулирования интернета, собеседник агентства предположить не взялся.

«Я впервые о нем слышу, но чем больше мы информации получаем, анализируем, тем лучше. У меня нет вопросов и противопоказаний. Пусть будет и этот ресурс», - сказал Белов.

Мессенджер Павла Дурова пополнил список запрещенных в РФ ресурсов в апреле 2018 года по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Собеседник допускает, что в действиях заказчиков мониторинга, учитывая правовой статус сервиса, было противоречие духу закона. Но техническое задание составляла предыдущая администрация Светланы Орловой, утверждает Белов.

Администрация Владимирской области следит за врагами в Telegram

Орлова уступила губернаторское кресло члену партии ЛДПР Владимиру Сипягину по итогам сентябрьских выборов. Ее интерес к запретным плодам цифровых коммуникаций был оправдан, уверен сотрудник администрации.

«Возможно те люди, которые составляли этот список, из предыдущей администрации хотят видеть, что пишут враги. Это тоже нужно знать», - не исключил Белов.

Администрация Владимирской области следит за врагами в Telegram

Заместитель председателя ЗакСобрания Владимирской области Роман Кавинов (фракция «Единая Россия») в комментарии «ПС» объяснил, что не знаком с деталями госзакупки администрации, которая обошлась налогоплательщикам в 558 тысяч рублей, но уверен, что любой уважающий себя руководитель должен следить за СМИ.

«То, что в этот перечень входит запрещенный Telegram, наверное, с точки зрения законодательства не совсем разумно», - предположил депутат.

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Автор: Марк Григорьев
#telegram #владимирская область #госзакупки #светлана орлова #владимир сипягин

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