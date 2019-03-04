Администрация Владимирской области следит за врагами в Telegram

Администрация Владимирской области объяснила необходимость траты 558 тысяч бюджетных рублей на мониторинг медиа, в том числе 18-и каналов мессенджера Telegram. По словам председателя комитета общественных связей и СМИ аппарата губернатора Григория Белова, информация из Telegram занимает пятипроцентную долю в ежедневных трехчасовых отчетах по итогам мониторинга, однако сам мессенджер является «важным, растущим сегментом информационного рынка».

«Как я понимаю логику моих предшественников, которые составили этот список, выбрали действительно наиболее популярные и значимые владимирские каналы. Я их и сам периодически просматриваю», - объяснил Белов.

Чем интересен главе региона канал RosKomSvoboda, синонимичной организации, которая борется против госрегулирования интернета, собеседник агентства предположить не взялся.

«Я впервые о нем слышу, но чем больше мы информации получаем, анализируем, тем лучше. У меня нет вопросов и противопоказаний. Пусть будет и этот ресурс», - сказал Белов.

Мессенджер Павла Дурова пополнил список запрещенных в РФ ресурсов в апреле 2018 года по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Собеседник допускает, что в действиях заказчиков мониторинга, учитывая правовой статус сервиса, было противоречие духу закона. Но техническое задание составляла предыдущая администрация Светланы Орловой, утверждает Белов.

Орлова уступила губернаторское кресло члену партии ЛДПР Владимиру Сипягину по итогам сентябрьских выборов. Ее интерес к запретным плодам цифровых коммуникаций был оправдан, уверен сотрудник администрации.

«Возможно те люди, которые составляли этот список, из предыдущей администрации хотят видеть, что пишут враги. Это тоже нужно знать», - не исключил Белов.

Заместитель председателя ЗакСобрания Владимирской области Роман Кавинов (фракция «Единая Россия») в комментарии «ПС» объяснил, что не знаком с деталями госзакупки администрации, которая обошлась налогоплательщикам в 558 тысяч рублей, но уверен, что любой уважающий себя руководитель должен следить за СМИ.