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19:13   4 Марта 2019
Россия

МГУ опроверг информацию о «Скрипальских чтениях» с Петровым и Бошировым 

МГУ опроверг информацию о «Скрипальских чтениях» с Петровым и Бошировым 

Сообщения о «Скрипальских чтениях», распространившиеся вчера в СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщил Интерфаксу декан факультета политологии Андрей Шутов.

«В плане на 2019 год научной дискуссии по данной теме нет», — сообщил Шутов журналисту.

В воскресенье член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил радиостанции «Говорит Москва», что Московский государственный университет намерен провести научную конференцию под названием «Скрипальские чтения» с участием Александра Петрова и Руслана Боширова. Следующие «Скрипальские чтения» Андрей Манойло анонсировал в Солсберийском соборе, объяснив это тем, что в основе протестанской церкви лежит «рациональный подход к использованию зданий». Конференция анонсировалась в формате круглого стола, мероприятие якобы посвящалось информационному противостоянию. Манойло предположил, что студентам было бы полезно услышать рассказ Петрова и Боширова о технологиях информационной войны и обсудить «опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации». 

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Автор: Александра Леснова
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