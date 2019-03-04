Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

 Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве
Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

 Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»

Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»
Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

 «Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта

«Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта
Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

Глава Минэкономиразвития Максим Орешкин раскритиковал российские СМИ

 Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве
Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

 Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»

Бородай рассказал, как перебежчица-танкист из ДНР попала в «медовую ловушку»
Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

Хуан Гуаидо вернулся в Каракас

 «Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта

«Наследие оккупационного режима»: в Латвии призвали отменить 8 Марта
19:16   4 Марта 2019
Россия

Медведев назвал сложными экономические отношения РФ и Болгарии

Медведев назвал сложными экономические отношения РФ и Болгарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 4 марта, в ходе встречи с болгарским коллегой Бойко Борисовым отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Софии находится в сложном положении. По его словам, до ограничений и санкций взаимный торговый оборот составлял пять миллиардов долларов, а сейчас — около трех миллиардов​​​.

«Очевидно, что это потерянные рабочие места, и это, наверное, не очень здорово ни для Болгарии, ни для РФ», — добавил Медведев.

Медведев назвал сложными экономические отношения РФ и Болгарии

Болгария страна-член Европейского союза и Североатлантического альянса, поэтому товарообмен между странами уменьшился. Однако Москва все равно остается торговым партнером Софии. Медведев подчеркнул, что Москва и София смогут выйти на докризисный уровень российско-болгарского сотрудничества, который был в 2012 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #медведев #болгария

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...