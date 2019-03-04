Медведев назвал сложными экономические отношения РФ и Болгарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 4 марта, в ходе встречи с болгарским коллегой Бойко Борисовым отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Софии находится в сложном положении. По его словам, до ограничений и санкций взаимный торговый оборот составлял пять миллиардов долларов, а сейчас — около трех миллиардов​​​.

«Очевидно, что это потерянные рабочие места, и это, наверное, не очень здорово ни для Болгарии, ни для РФ», — добавил Медведев.

Болгария страна-член Европейского союза и Североатлантического альянса, поэтому товарообмен между странами уменьшился. Однако Москва все равно остается торговым партнером Софии. Медведев подчеркнул, что Москва и София смогут выйти на докризисный уровень российско-болгарского сотрудничества, который был в 2012 году.