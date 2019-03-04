Как отвечать на негативные отзывы в интернете и зачистить репутацию в сети

С таким мастер-классом выступит главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019», которая состоится в Москве 18-19 апреля. В докладе:

Принципы управления онлайн-репутацией.

Типы негатива и правильная модель ответа на каждый из них,

Интонация – важный инструмент коммуникации с клиентами в социальных сетях.

Что делать с хейтерами, троллями и заказным негативом.

Как выходить из сложных ситуаций и имиджевых аварий.

Как противостоять прямым атакам и работать с группами поддержки.

О спикере:

Тимур Асланов Главный редактор журнала «Пресс-служба». Председатель жюри международных конкурсов для PR-специалистов «Пресс-служба года» и «Медиалидер». Член Российской Ассоциации по связям с общественностью. Член Гильдии Маркетологов. Автор книг «PR-тексты. Как зацепить читателя», «Отличайся! Личный бренд – оружие массового впечатления» и др. Бизнес-тренер, спикер, организатор и модератор ведущих деловых конференций.

Международная практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2019» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы. Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о: построении эффективной PR-стратегии, антикризисномPR и актуальных инструментах, работе со спикером в государственной структуре, комьюнити-менеджменте, о том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, новых технологиях внутрикорпоративного пиара, корпоративных СМИ и о том, как сделать их востребованными, малобюджетном пиаре и так далее.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Константин Бочарский, Мария Реутская, Анастасия Джмухадзе, Галина Харнахоева, Мирас Нурланулы и др.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.