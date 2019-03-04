Медведев: Переговоры в Болгарии прошли откровенно и конструктивно

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал переговоры с болгарским коллегой Бойко Борисовым коструктивными и откровенными. Российский политик в Болгарии находится с официальным визитом.

Медведев рассказал, что стороны подробно обсудили двусторонние отношения, межрегиональные контакты и повестку дня. Медведев надеется, что в ходе переговоров наметились планы на будущее.

Премьер напомнил о существовании межправительственной комиссии, которая начала работать после трехлетнего перерыва. Медведев полагает, что орган сможет проанализировать текущие отношений между Москвой и Софией.