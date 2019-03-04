Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию
Министерство обороны Белоруссии в понедельник, 4 марта, сообщило, что комплексная проверка вооруженных сил страны завершилась. Органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения проверяли с конца января.
«Комплексная проверка завершилась учениями и боевой стрельбой», — отметили в белорусском МО.
Соединения и воинские части вернулись в пункты постоянной дислокации. В ходе проверки призывали более тысячи военных запаса.
В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил ремонтная рота 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнила учебно-боевые задачи.https://t.co/pei2p5YAgr pic.twitter.com/rTM4M3mHD8— Минобороны Беларуси (@MOD_BY) 4 марта 2019 г.