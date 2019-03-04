Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

Министерство обороны Белоруссии в понедельник, 4 марта, сообщило, что комплексная проверка вооруженных сил страны завершилась. Органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения проверяли с конца января.

«Комплексная проверка завершилась учениями и боевой стрельбой», — отметили в белорусском МО.

Соединения и воинские части вернулись в пункты постоянной дислокации. В ходе проверки призывали более тысячи военных запаса.