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18:57   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

Минобороны Белоруссии комплексно проверило армию

Министерство обороны Белоруссии в понедельник, 4 марта, сообщило, что комплексная проверка вооруженных сил страны завершилась. Органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения проверяли с конца января.

«Комплексная проверка завершилась учениями и боевой стрельбой», — отметили в белорусском МО.

Соединения и воинские части вернулись в пункты постоянной дислокации. В ходе проверки призывали более тысячи военных запаса.

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Автор: Анатолий Кубарев
#армия #проверка #белоруссия #общество

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