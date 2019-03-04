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 Премьер Болгарии предложил организовать паромное сообщение с Россией

Премьер Болгарии предложил организовать паромное сообщение с Россией
18:41   4 Марта 2019
Весь мир

Премьер Болгарии предложил организовать паромное сообщение с Россией

Премьер Болгарии предложил организовать паромное сообщение с Россией

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым предложил организовать паромное сообщение с РФ.

Политик обещал поднять вопрос о создании переправы на бизнес-форуме во вторник, 5 марта. Отмечается, что суда будут ходить из Бургаса в Новороссийск и обратно.

Борисов также поблагодарил Медведева за приезд и серьезную поддержку при строительстве детского российского оздоровительного лагеря «Камчия». На строительство санатория ушли 150 миллионов евро.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #болгария #борисов

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