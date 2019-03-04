Болтон пообещал Кубе ужесточить экономическое давление из-за Венесуэлы

Советник по национальной безопасности президента Америки Джон Болтон пообещал усилить экономическое давление на Кубу из-за усиления их «роли в Венесуэле».

Ранее Соединенные Штаты признали президентом Венесуэлы главу оппозиции Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой государства. Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела и подготовке переворота.

Как написал Болтон в Twitter, роль Кубы в узурпации демократии в Венесуэле ясна. Поэтому Штаты продолжат вводить финансовые ограничения на ВС Кубы и ее разведку.

Cuba’s role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela is clear. That’s why the U.S. will continue to tighten financial restrictions on Cuba’s military and intel services. The region’s democracies should condemn the Cuba regime. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 4, 2019

Массовые протесты против действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января. В ходе волнений глава оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Западные страны во главе с США признали законность его действий.

Россия, КНР и другие государства считают легитимным президентом Венесуэлы Мадуро.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Венесуэле назвало Гуаидо самозванцем.