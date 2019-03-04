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Болтон пообещал Кубе ужесточить экономическое давление из-за Венесуэлы

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18:58   4 Марта 2019
Весь мир

Болтон пообещал Кубе ужесточить экономическое давление из-за Венесуэлы

Болтон пообещал Кубе ужесточить экономическое давление из-за Венесуэлы

Советник по национальной безопасности президента Америки Джон Болтон пообещал усилить экономическое давление на Кубу из-за усиления их «роли в Венесуэле».

Ранее Соединенные Штаты признали президентом Венесуэлы главу оппозиции Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой государства. Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела и подготовке переворота.

Как написал Болтон в Twitter, роль Кубы в узурпации демократии в Венесуэле ясна. Поэтому Штаты продолжат вводить финансовые ограничения на ВС Кубы и ее разведку.

Массовые протесты против действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января. В ходе волнений глава оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Западные страны во главе с США признали законность его действий. 

Россия, КНР и другие государства считают легитимным президентом Венесуэлы Мадуро.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Венесуэле назвало Гуаидо самозванцем.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #болтон #венесуэла #мадуро

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