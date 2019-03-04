Совфед: Россия никогда не нарушала ДРСМД, в отличие от США

Россия никогда не нарушала условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в отличие от США. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Бондарев утверждает, что вся ответственность за прекращение ДРСМД лежит на американском правительстве, так как приостановка российской стороной выполнения Договора является лишь ответными действиями на выход из соглашения США. Председатель уверен, что США первыми под надуманным предлогом деактивировали Договор и обвинили Россию в нарушениях его условий.

Сенатор напоминает, что США использовали запрещенные договором крылатые ракеты средней дальности в качестве мишеней для перехватчиков при испытании своей системы ПРО. Он также упрекает американскую сторону в атаке жилых кварталов стран третьего мира ударными беспилотниками.

«Тем не менее, несмотря на множество нарушений со стороны США, зафиксированных нами — их насчитывается порядка 100 — мы до последнего сохраняли приверженность взятым обязательствам, нигде не отступая от «буквы» документа и не выходя из договора первыми», — заключив сенатор, отметив, что именно США несут ответственность за разрыв Договора о ракетах.

Ранее США разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный американским и советским главами в 1987 году. Соглашение обязывает стороны ограничить распространение определенного класса вооружения и ликвидировать ракеты малой и средней дистанции. Причиной разрыва договора, по словам американского президента, является нарушение условий документа Россией: согласно данным США, Россия провела испытания ракеты 9М729 на расстояния, явно превышающие 500 км, что запрещено соглашениям о ликвидации ракет. РФ выдвинула в сторону США аналогичные претензии, касающиеся несоблюдения условий соглашения. 7 февраля МИД РФ предложил США уничтожить наземные установки Mk-41, беспилотники и ракеты-мишени, нарушающие ДРСМД.