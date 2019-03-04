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18:32   4 Марта 2019
Россия

РФ приостановила участие в ДРСМД , а не разорвала договор — Косачев

РФ приостановила участие в ДРСМД , а не разорвала договор — Косачев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник, 4 марта, в ходе обсуждения актуальных вопросов формирования объективного восприятия истории страны за рубежом затронул вопрос ДРСМД. По его словам, Москва приостановила участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а не «разорвала» документ.

«РФ не опускает руки», — добавил Косачев.

Российская сторона надеется «на здравый смысл» западных визави, но в последние годы это почти ни разу не срабатывало, резюмировал Косачев. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, если Вашингтон разместит ракеты средней дальности в Европе, тогда Москва ответит. Российский лидер подчеркнул, что Москва не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #косачев #дрсмд

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