РФ приостановила участие в ДРСМД , а не разорвала договор — Косачев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник, 4 марта, в ходе обсуждения актуальных вопросов формирования объективного восприятия истории страны за рубежом затронул вопрос ДРСМД. По его словам, Москва приостановила участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а не «разорвала» документ.

«РФ не опускает руки», — добавил Косачев.

Российская сторона надеется «на здравый смысл» западных визави, но в последние годы это почти ни разу не срабатывало, резюмировал Косачев. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, если Вашингтон разместит ракеты средней дальности в Европе, тогда Москва ответит. Российский лидер подчеркнул, что Москва не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности.