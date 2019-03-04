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18:30   4 Марта 2019
Весь мир

Нидерланды отзывают своего посла в Иране

Нидерланды отзывают своего посла в Иране

Правительство Нидерландов отзывает своего посла в Иране для консультаций. Такие действия стали ответом на высылку из Тегерана двух нидерландских дипломатов. 

Об ответных мерах сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в своем микроблоге в Twitter. Он написал, что правительство приняло решение отозвать посла Нидерландов в Тегеране для консультаций.

Это произошло после объявления персонами нон грата двух сотрудников голландской миссии.

Голландских представителей дипломатической миссии выслали из Тегерана накануне, 3 марта, несмотря на возражения  Нидерландов и предупреждения о последствиях.

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Автор: Ольга Шпакова
#иран #политика #нидерланды #весь мир

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