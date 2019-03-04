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20:56   4 Марта 2019
Россия

Юристы цифровой экономики BCL назвали победителя номинации «Цифровое право»

Юристы цифровой экономики BCL назвали победителя номинации «Цифровое право»

Экспертное сообщество юристов цифровой экономики BCL определили победителя номинации «Цифровое право» ежегодного конкурса практикующих юристов «Лучшие по праву» PLATFORMA. 

С 10 октября 2018 по 20 февраля 2019 года эксперты оценивали судебные дела, связанные с цифровой экономикой, криптовалютой и блокчейн-проектами. В результате победу одержал конкурсный управляющий Алексей Леонов за свой вклад в дело о банкротстве  И. Царькова  (№ А40-124668/2017). 

«Этот спор во многом помог определить правовой статус криптовалюты в России, а самое главное - наметить вектор законодательного регулирования криптовалют. У нас началась формироваться судебная практика этой области, поскольку арбитражному управляющему Алексею Леонову удалось добиться включения криптовалюты в конкурсную массу должника и признания этого актива в качестве иного имущества», - отметил управляющий партнер юридической компании «Эффективные бизнес ресурсы», сооснователь BCL Александр Журавлев. 

Получая приз, Алексей Леонов поблагодарил организаторов конкурса и отметил, что первая публикация о деле была именно на сайте PLATFORMA. 

"Хочется верить, что благодаря моему кейсу наше общество смогло продвинуться в сторону «светлого цифрового будущего». Впереди большая работа по анализу дальнейшей практики использования цифровых активов в процедурах банкротства», - отметил Алексей Леонов.  

 

Юристы цифровой экономики BCL назвали победителя номинации «Цифровое право»

Леонов станет одним из новых преподавателей на 8 потоке курса программы BCL. 

«В ходе его лекции слушатели разберут как юридические аспекты, так и конкретные действия, которые можно предпринимать для установления права собственности на криптовалюту и ее последующей реализации», — рассказал  директор программы BCL Игорь Судец. 

Новый поток программы BCL стартует 8 апреля 2019 года в Госдуме. Занятия на протяжении курса пройдут в РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #юристы #цифровая экономика

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