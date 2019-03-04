Юристы цифровой экономики BCL назвали победителя номинации «Цифровое право»

Экспертное сообщество юристов цифровой экономики BCL определили победителя номинации «Цифровое право» ежегодного конкурса практикующих юристов «Лучшие по праву» PLATFORMA.

С 10 октября 2018 по 20 февраля 2019 года эксперты оценивали судебные дела, связанные с цифровой экономикой, криптовалютой и блокчейн-проектами. В результате победу одержал конкурсный управляющий Алексей Леонов за свой вклад в дело о банкротстве И. Царькова (№ А40-124668/2017).

«Этот спор во многом помог определить правовой статус криптовалюты в России, а самое главное - наметить вектор законодательного регулирования криптовалют. У нас началась формироваться судебная практика этой области, поскольку арбитражному управляющему Алексею Леонову удалось добиться включения криптовалюты в конкурсную массу должника и признания этого актива в качестве иного имущества», - отметил управляющий партнер юридической компании «Эффективные бизнес ресурсы», сооснователь BCL Александр Журавлев.

Получая приз, Алексей Леонов поблагодарил организаторов конкурса и отметил, что первая публикация о деле была именно на сайте PLATFORMA.

"Хочется верить, что благодаря моему кейсу наше общество смогло продвинуться в сторону «светлого цифрового будущего». Впереди большая работа по анализу дальнейшей практики использования цифровых активов в процедурах банкротства», - отметил Алексей Леонов.

Леонов станет одним из новых преподавателей на 8 потоке курса программы BCL.

«В ходе его лекции слушатели разберут как юридические аспекты, так и конкретные действия, которые можно предпринимать для установления права собственности на криптовалюту и ее последующей реализации», — рассказал директор программы BCL Игорь Судец.

Новый поток программы BCL стартует 8 апреля 2019 года в Госдуме. Занятия на протяжении курса пройдут в РЭУ им. Г.В. Плеханова.