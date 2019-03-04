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18:22   4 Марта 2019
Россия

Реанимация ДРСМД возможна лишь по инициативе США, уверен депутат Думы

Реанимация ДРСМД возможна лишь по инициативе США, уверен депутат Думы

Реанимация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возможна только по инициативе американской стороны, но на основе диалога, а не монолога «исключительной» державы. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по обороне Леонид Красов, передает РИА Новости.

В понедельник, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Данное решение в Кремле было принято в ответ на аналогичное действие со стороны США в прошлом месяце.

«Все зависит от американской стороны. Захотят они садиться за стол переговоров с нами по реанимации этого договора - мы будем готовы сесть и детально обсудить», — заявил агентству депутат.

Договор является диалогом между двумя и более странами, заметил парламентарий. Красов также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия больше не будет стучаться в закрытые двери.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #госдума #дрсмд

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