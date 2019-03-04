Школа будущего Муниципального депутата открылась в Петербурге
Предвыборная платформа ГОЛ (Государство. Общество. Личность) 2 марта в Петербурге открыла Школу Муниципального депутата. Занятия проходят в центре города, прийти могут все желающие, предварительно связавшись с координатором.
Эксперты, политологи и социологи расскажут о главных направлениях работы в муниципалитетах. Выпускники Школы уже этим летом смогут поучаствовать в выборах.
Занятия проходят в гостинице «Москва» в зале «Белые ночи».