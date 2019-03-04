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18:19   4 Марта 2019
Россия

Школа будущего Муниципального депутата открылась в Петербурге

Школа будущего Муниципального депутата открылась в Петербурге

Предвыборная платформа ГОЛ (Государство. Общество. Личность) 2 марта в Петербурге открыла Школу Муниципального депутата. Занятия проходят в центре города, прийти могут все желающие, предварительно связавшись с координатором.

Эксперты, политологи и социологи расскажут о главных направлениях работы в муниципалитетах. Выпускники Школы уже этим летом смогут поучаствовать в выборах.

Занятия проходят в гостинице «Москва» в зале «Белые ночи».

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Автор: Павел Никифоров
#выборы #петербург

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