Школа будущего Муниципального депутата открылась в Петербурге

Предвыборная платформа ГОЛ (Государство. Общество. Личность) 2 марта в Петербурге открыла Школу Муниципального депутата. Занятия проходят в центре города, прийти могут все желающие, предварительно связавшись с координатором.

Эксперты, политологи и социологи расскажут о главных направлениях работы в муниципалитетах. Выпускники Школы уже этим летом смогут поучаствовать в выборах.

Занятия проходят в гостинице «Москва» в зале «Белые ночи».