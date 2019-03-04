Власти Анапы объяснили, зачем «заваривать» вход в школу

«Заваренный» вход в школу одну из школ Анапы, который попал на видео, вызвавшее резонанс сети, является запасным и закрыт в связи с требованиями пожарной безопасности. Соответствующее объявление представили власти города-курорта, передает РИА Новости.

На одном из местных Telegram-каналов ранее появилось видео, на котором видны железные ворота, ставни которых заварены. Автор ролика заверяет, что эти ворота служат главным входом в школу. При этом видно, что дети и их родители вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть в школу.

«Закрытые ворота на видео – запасный вход в школу №7», — сказано в сообщении местных властей.

Отмечается, что вход в образовательное учреждение открыт, доступ в здание учащимся обеспечен. Данные меры были приняты с 1 марта в соответствии с требованиями паспорта безопасности для учебных заведений, подчеркивают в мэрии.