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18:11   4 Марта 2019
Россия

Власти Анапы объяснили, зачем «заваривать» вход в школу

Власти Анапы объяснили, зачем «заваривать» вход в школу

«Заваренный» вход в школу одну из школ Анапы, который попал на видео, вызвавшее резонанс сети, является запасным и закрыт в связи с требованиями пожарной безопасности. Соответствующее объявление представили власти города-курорта, передает РИА Новости.

На одном из местных Telegram-каналов ранее появилось видео, на котором видны железные ворота, ставни которых заварены. Автор ролика заверяет, что эти ворота служат главным входом в школу. При этом видно, что дети и их родители вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть в школу.

«Закрытые ворота на видео – запасный вход в школу №7», — сказано в сообщении местных властей.

Отмечается, что вход в образовательное учреждение открыт, доступ в здание учащимся обеспечен. Данные меры были приняты с 1 марта в соответствии с требованиями паспорта безопасности для учебных заведений, подчеркивают в мэрии.

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Автор: Алла Ларионова
#видео #анапа #школа

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